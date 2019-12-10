Руководитель «Николаевэлектротранса» призвал убрать «маршрутки» с тех направлений, где ходят троллейбусы

Так, депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс заявил, что «Николаевэлектротрансу» нужно выделить денег один раз на покупку дотированного источника электроэнергии. Ведь по мнению депутата можно улучшить ситуацию на предприятии, не поднимая тариф на перевозки горожан.

— Почему должен бюджет ежегодно сумасшедшие десятки миллионов выделять? Какая дальнейшая стратегия развития? За какие средства восстанавливается электротранспорт? Сколько идет на восстановление каждой единицы? Вот эти вопросы меня интересуют. Почему вы, как руководитель коммунального предприятия, как депутат городского совета, поднимали вопрос о повышении тарифа? А вы не думали, как не подымая и не залезая к людям в карман, а оставить на том же уровне, но уменьшить затратную часть? Допустим, потреблении электроэнергии или строительство альтернативных конструкций для электроэнергии. Понимаете? Ведь самый простой вариант – залезть людям в карман и «давайте подымем тариф». А давайте подумаем, как не поднимая тариф остаться на том же уровне, – заявил Олег Солтыс.

В ответ на это, руководитель КП Владимир Евтушенко заявил, что говорить об экономии электроэнергии не приходиться, ведь подвижной состав достаточно устаревший. При этом он добавил, что есть два трамвая, купленных в 2015 году, которыми удается экономить 25-30% электроэнергии.

— Мы вложили 600 тысяч гривен на это и поменяли полностью работу предприятия. Если мы сегодня будем ездить на этих трамваях и троллейбусах, которым 30 и более лет, то об экономии речи быть не может. До тех пор, пока мы не купим новую технику, до тех пор, пока не вложим деньги в то, чем сегодня пользуемся. Это касается и маршруток тоже. По отношению рельс, то 50 лет никто не ремонтировал, все стерто до невозможности, как салфетка, – заявил Владимир Евтушенко.

Также Владимир Евтушенко заявил, что нужно давать приоритет электротранспорту, поэтому предложил в дальнейшем не проводить конкурс по отбору перевозчиков на маршрутках, где курсирует транспорт предприятия.

— Да, нужно менять технику, давали приоритет электротранспорт. Мы ставили в приоритет в 2016 году, давали приоритет электротранспорту, то есть троллейбусы идут в центр города, не маршрутки, не другие машины. Я изучал это в Виннице, Ивано-Франковске, Кишиневе – там одни троллейбусы. Доход идет предприятию. Очень малая доза компенсации, которую дает город, потому что предприятие зарабатывает на себя само. Это разрабатывалось в 2016 году и это забито в договоре с маршрутчиками для того, чтобы предприятию можно было зарабатывать, а не ходить с протянутой рукой, – отметил Владимир Евтушенко.

На уточняющий вопрос от депутата Игоря Копейки, считает ли руководитель КП, что маршрутки нужно убрать оттуда, где ходит электротранспорт, Евтушенко ответил утвердительно.

Напомним, что «Николаевэлектротранс» просил выделить ₴20 миллионов до конца года - депутаты бюджетной комиссии засомневались и предложили финандепартаменту все перепроверить.