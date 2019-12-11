«Николаевкоммунтранс» планирует повысить тариф на вывоз мусора

На коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс» заявили о намерении повысить тариф на вывоз бытовых отходов.
Об этом говориться на сайте предприятия.
«Во исполнение приказа министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины по №130, от 05.06.2018 года «Об утверждении порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости», КП «Николаевкоммунтранс» сообщает о намерении изменения тарифа на услугу по обращению с бытовыми отходами (вывоз бытовых отходов). Общий размер запланированного тарифа по вывозу бытовых отходов для всех категорий потребителей - 123 40 коп. (С НДС) за 1 метр кубический», – говорится в сообщении.
Таким образом для жителей квартир ежемесячный тариф на вывоз мусора увеличится на 6 гривен 14 копеек, а для жителей частного сектора - на 3,17 гривны.
Напомним, ранее сообщалось, что николаевский мусорный полигон в Большой Коренихе хотят закрыть, а с новым местом пока не определились.