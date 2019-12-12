В Дубае построили самый большой в мире дом, напечатанный с помощью 3D-принтера

Компания из Бостона Apis Cor построила самый большой в мире дом, напечатанный на месте с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Это административное здание на два этажа предназначено для одной из государственных организаций. Дом печатали 21 день, он достигает 10 метров в высоту, его площадь составляет около 640 квадратных метров.

Для строительства стен на место привезли 3D-принтер размером с автомобиль. Его передвигали по площадке с помощью крана. Фундамент, крышу и окна делали традиционным способом. 3D-принтер использовал такие материалы, как песок, цемент, гипс. Здание расположено фактически посреди пустыни. Технология позволяет напечатать объект в любом климате, главное подобрать нужную строительную смесь.

Бюджет проекта не разглашается. Для сравнения, два года назад Apis Cor презентовала демонстрационный дом площадью 400 квадратных метров, который стоил около 10 тысяч долларов. Компания планирует реализовать следующий проект в Калифорнии и Луизиане в рамках программы строительства доступного жилья.

Дубай принял городскую стратегию 3D-печати в строительстве, которая предусматривает, что к 2025 году каждый четвертый дом в городе будет строиться с помощью 3D-принтера. Считают, что эта технология снизит стоимость строительства, затраты человеческого труда и объем строительных отходов.

Напомним, что в 2017 году в Испании открыли первый в мире мост, «распечатанный» на 3D-принтере.