В Николаеве легковушка без водителя выехала на середину проспекта – патрульные с очевидцами оттолкали ее к обочине

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В среду, 11 декабря, в Николаеве на проспекте Богоявленском автомобиль без водителя начал самовольное движение и выехал на середину дороги.

Об этом в Facebook-группе «Автобыдло Николаев» написал Николай Денисенко.

«Автомобиль выкатился от обочины на середину проезжей части и создаёт пробку в сторону Центрального проспекта. Я вызвал сотрудников полиции, ребята приехали через 3 минуты и я вместе с ними оттолкал автомобиль к обочине и мы подперли заднее колесо», – написал он.

Напомним, как в Николаеве водитель не поставил на ручник кроссовер, и тот врезался в трамвай и два автомобиля.

Виолетта Чех

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русскийобщество