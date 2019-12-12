Полиция разыскивает 38-летнего николаевца, который на своем «ВАЗ» уехал из дома и пропал

Николаевская полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который уехал из дома на автомобиле и пропал.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Назара Сергея Михайловича 1981 года рождения, который 10 декабря выехал из дома на автомобиле «ВАЗ 2109» с государственными номерными знаками ВЕ9406ПО и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 180-185 см, полного телосложения, волосы темные короткие. Был одет в: бушлат серого цвета с надписью на спине «Николаевский портовый элеватор», синие спортивные штаны, черные калоши.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 53-12-54, 073-437-50-21, 063-972-65-25, 102», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку.