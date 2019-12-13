Николаевцы считают, что их город некомфортен для людей с инвалидностью и велосипедистов, - соцопрос

Николаевцы полагают, что их город неудобен для велосипедистов, людей с инвалидностью и людей с детскими колясками.

Об этом сообщается в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Суммарно 71% опрошенных (34% оценок «ужасно» и 37% оценок «плохо») считает, что Николаев является неудобным городом для велосипедистов. 74% негативно оценили удобство города для людей с детскими колясками. А 79% полагают, что Николаев неудобен для людей с инвалидностью.

При это николаевцы разошлись во мнении, удобен ли город для пешеходов – 28% позитивных оценок, 28% - негативных, 41% не определился. Похожая ситуация и с вопросом, удобен ли Николаев для водителей личных автомобилей – суммарно 25% считают, что да, а 33% полагают, что нет.

Перевес в негатив есть в оценке удобства для пассажиров общественного транспорта. 24% николаевцев считают, что город удобен для пассажиров, 42% - что неудобен, а 30% не определились.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы меньше других жителей Украины довольны качеством услуг в городе.