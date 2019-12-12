Возле ОП устанавливают бесплатный ледовый каток – у Кличко заявили, что не давали на это разрешения

В Киеве перед зданием Офиса президента на Банковой в четверг, 12 декабря, начали обустройство ледового катка.

Об этом сообщил гендиректор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) Евгений Мушкин в комментарии ТСН.

Он рассказал, что каток будет построен в рамках проекта «Зимняя страна на ВДНХ», а также для популяризации других проектов Экспоцентра. Покататься на катке смогут все желающие, однако для этого нужно иметь собственные коньки.

Мушкин отметил, что вырученные деньги пойдут на восстановление Экспоцентра.

Материалы для возведения катка привезли под Офис президента ночью. Тогда же поставили ограждение и на нем разместили сообщение о постройке.

Размер катка будет 12 на 28 метров. Его установят за 16-17 дней прямо перед входом в здание ОП, где недавно собирались участники акций. Открыть каток намерены перед Новым годом, но все зависит от погоды.

Планируется, что каток будет работать до 19 января.

Позже советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Луценко на своей странице в Facebook заявил, что городская власть не давала разрешения на установку этого катка.

«Офис Президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы преграждать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП (или ГУД), но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу», — написал советник.

По мнению Луценко, это плохой пример для других.

«Если президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т. п. Надеюсь, в Офисе это исправят», — написал Луценко.

Однако спустя время эта публикация в Facebook стала недоступной.

Напомним, несколько дней назад на этом месте был палаточный городок, установленный участниками акции «Красные линии» накануне встречи в нормандском формате в Париже. После саммита палаточный городок был демонтирован его организаторами.