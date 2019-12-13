«Вопрос решен. Дома «Укрбуда» достроит «Киевгорстрой», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все объекты «Укрстроя» достроит «Киевгорстрой».

Об этом он заявил в эфире телепередачи «Право на власть».

– Мы знаем этот вопрос. Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Все команды работали вместе: и Офис Президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. Сегодня по состоянию на вечер он решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял «Киевгорстрой», - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, строительная корпорация «Укрбуд» не может достроить 26 объектов в Киеве, из-за чего могут не получить свое жилье 13 тысяч человек. Экс-владелец «Укрбуда» Максим Микитась винит в кризисе нового главу компании Олега Майбороду, а тот заявил, что в такое положение корпорацию завел сам Микитась.

5 декабря у Офиса Президента состоялись митинги против строительной корпорации «Укрбуд». Туда пришли инвесторы «Укрбуда», которых, как они сами говорят, «кинули на квартиры». Они принесли тапочки как символ домашнего уюта, которого не получили. Другой митинг проводили люди, которые хотят закрытия «Укрбуда». По их словам, «там работает Микитась, которого надо посадить».