«Надеемся до Нового года справиться»: Возле Николаевского автовокзала уже убрали 15 незаконных киосков, работы продолжаются

В районе Николаевского междугородного автовокзала продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных временных сооружений.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

По нечетной стороне улицы Пограничной недавно снесли один киоск, по парной - пять. В общем, на данный момент, снесено 15 киосков.

«Идет демонтаж киосков возле междугородного автовокзала. Уже третью неделю освобождаем это место. На данном этапе снесено 15 сооружений. Пытаемся экономить бюджетные средства и договариваться с предпринимателями, которые идут на контакт. Где совсем отказываются общаться – сносим сами. Надеемся до Нового года справиться», - рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Напомним, как в Ингульском районе Николаева убрали еще 12 МАФов. При этом в одном случае владельцы закрылись в киоске и пришлось вызвать полицию.