В Украине вырос процент рождаемости в будние дни - это связывают с искусственной стимуляцией родов врачами

В Украине процент рождаемости детей очень высок в будние дни, особенно во вторник. Это может быть связано с тем, что в роддомах искусственно стимулируют роды.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.

На опубликованном графике данных о рождаемости в Украине показано, сколько детей в процентах родилось в определенный день недели.

По словам министра, во времена СССР шансы родиться в любой день недели были приблизительно одинаковыми, но со временем этот процент в выходные дни значительно уменьшился.

«Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!» — написал Дубилет.

Он отметил, что эксперты и молодые родители объясняют это тем, что врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. При этом пик рождаемости во вторник связан с тем, что в этот день чаще всего назначают кесарево сечение.

Также специалисты убеждены – любое искусственное стимулирование более ранних родов приносят вред здоровью.

«Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона человек.