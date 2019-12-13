Забей на породу: Украинские исполнители в социальном ролике призвали брать беспородных животных

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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, певицы Alina Pash, Стасик и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопции бездомных животных.

Ролик DOG MA призван сломать стереотипы о важности породы и условной «красоты», пишет UAnimals.

«Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие «тренды» касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу. Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп - это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!» - говорит режиссер видео Тася Плешивцева.

Ранее сообщалось, что на николаевском коммунальном предприятии «Центр защиты животных» более 30 собак ищут дом

Мила Волкова

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русскийобщество