Забей на породу: Украинские исполнители в социальном ролике призвали брать беспородных животных

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, певицы Alina Pash, Стасик и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопции бездомных животных.

Ролик DOG MA призван сломать стереотипы о важности породы и условной «красоты», пишет UAnimals.

«Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие «тренды» касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу. Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп - это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!» - говорит режиссер видео Тася Плешивцева.