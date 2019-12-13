Трое николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присудил премии молодым ученым, в число которых вошли и трое николаевских.

Об этом свидетельствует указ главы государства 903/2019.

На основании представления Комитета по Государственным премиям Украины в сфере науки и техники Президент постановил присудить премии за работу «Ресурсовосстанавливающие энергокомплексы глубокой утилизации теплоты с низкотемпературными конденсационными поверхностями» кандидату технических наук, доценту Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Роману Радченко, кандидату технических наук, преподавателю НУК Екатерине Бурунсуз и аспиранту НУК Богдану Портному.

Напомним, что в прошлом, 2018 году, пятеро николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины.