Николаевец пожаловался в соцслужбы на бывшую жену – якобы она надолго оставляла дочку одной в доме

В Николаеве служба по делам детей 13 декабря проверила условия проживания 7-летней девочки.

Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Сейчас девочка живет вместе со своей матерью в доме у отчима. В службу по делам детей обратился отец девочки – бывший муж её матери. Между экс-супругами продолжается конфликтная ситуация из-за обеспечения ребенка надлежащими условиями проживания. Отец утверждает, что мать безответственно относится к выполнению родительских обязанностей.

Женщина в третий раз вышла замуж и переехала к новому мужу вместе с дочерью. Новый муж занимается нерегулярными перевозками, поэтому женщина иногда его сопровождает. В связи с таким образом жизни матери девочка вынуждена пропускать занятия в школе. Кроме того, мать препятствует общению дочери и родного отца.

«По словам мужчины, дочь рассказала ему, что периодически её оставляют дома одну, это может длиться и сутки, и несколько дней. В доме отсутствует пища», - сообщили в администрации.

Во время визита в дом, где живет девочка, к специалистам службы вышел неизвестный мужчина, который проявил агрессивное поведение и хамскую манеру общения. На замечание патрульной полиции он не реагировал.

«После просьбы разрешить обследовать условия проживания и убедиться в обеспечении ребенка одеждой, средствами гигиены и продуктами питания он закрылся в доме. Женщина так и не вышла пообщаться к представителям службы. У соседей удалось узнать, что семья вполне приличная. По словам соседки, они не пьянствуют, не конфликтны, имеют благоприятные условия для жизни», - отмечено в сообщении.

Служба по делам детей направила представление в Центральный отдел полиции о привлечении матери к административной ответственности.

Напомним, что ранее патрульные и соцслужба в Николаеве провели рейд по многодетным семьям, состоящим на учёте.