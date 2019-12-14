В США начали расследование 12 аварий «Tesla» в режиме автопилота

Американское агентство автомобильной безопасности расследует двенадцать аварий из-за использования автомобиля «Tesla» в режиме автопилота.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Reuters».

«Американское агентство по безопасности автомобилей заявило, что оно расследует 12-ю аварию «Tesla», которая может быть связана с передовой системой помощи водителю - автопилотом, после того, как «Tesla Model 3» въехала сзади в припаркованную полицейскую машину в Коннектикуте в суббот», - говорится в сообщении.

Отмечается, что через автопилот произошло по меньшей мере три смертельные аварии автомобилей «Tesla» в США с 2016 года.

«Специальная группа по расследованию аварий проводила проверку 12 аварий с участием транспортных средств «Tesla», где использовался автопилот на момент инцидента. На сегодняшний день агентство завершило подготовку отчетов по двум из них: о смертельной аварии во Флориде 2016 с использованием автопилота и об аварии, где автопилот был исключен в качестве одного из факторов», - добавили в СМИ.

Напомним, как на Николаевщине в ДТП попала «Tesla», которую владельцы недавно купили и растаможили.