В Николаеве на проспекте возле «зебры» установили «школьников» – в полиции заявили, что это нарушает строительные нормы

В Николаеве на проспекте Мира между площадью Победы и улицей Театральной возле нерегулируемого пешеходного перехода установили сооружения в виде ученика, который переходит дорогу.

Об этом сообщается на странице платформы «МрійДій» в Facebook.

«Город погружен в предновогодние дни, осталось всего две недели. А мы ещё успеваем закончить ряд мини проектов для города. Пр. Мира (возле Мавзолея) Такие школьники в ближайшие дни установят ещё на пешеходных переходах ул. Фалеевская (по пр. Центральному) и по Водопроводной (по пр. Центральному)», – написали в «МрійДій».

Отметим, что в этом районе расположены две общеобразовательные школы - №20 и №50.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что установку сооружений с ведомством не согласовывали. Также управление подало предписание Департаменту жилищно-коммунального хозяйство, чтобы привести сооружения в соответствие с Государственными строительными нормами Украины, поскольку был нарушен один из пунктов. В частности, в пункте 6.4.4. говорится о том, что на наземном пешеходном переходе должен быть обеспечен треугольник видимости не менее 50 метров на 10 метров. В зоне треугольника видимости не допускается размещение сооружений и зеленых насаждений, которые в высоту достигают более полуметра.

Напомним, как ранее разрисованные николаевцы остановили движение в центре города, призывая соблюдать ПДД.