Экс-работники Николаевского ОСОУ обвинили главу организации в растрате денег организации и доведении ее до банкротства

Глава Николаевской организации ОСОУ Юрий Шутяк Бывшие работники ОО «Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины» обвинили главу этой организации Юрия Шутяка в растрате денег.

Об этом говорится в обращении членов николаевской организации ОСОУ Артура Пишенина и Елены Перепелицы в адрес правления учебных заведений и к членам организации, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Бывшие бухгалтер Николаевской организации ОСОУ Елена Перепелица и Артур Пишенин отмечают свою обеспокоенность действиями Шутяка, поскольку в организации снова должны пройти выборы руководителя.

Они отмечают, что организация в 2018 году не получила никаких денег от аренды паркомест, хотя должен быть доход не менее 36 тысяч гривен – это один из трех источников дохода Николаевской организации ОСОУ.

При этом, как говорится в обращении, Юрий Шутяк смог назначить себе надбавку к зарплате в размере 90% от оклада и четыре премии, которые обошлись в почти 50 тысяч гривен. Кроме этого, за счет организации для ее главы за 55,258 тысяч гривен арендовался и обслуживался автомобиль. Всего на содержания главы Юрия Шутяка организации потратила в 2018 году 358 тысяч 419 гривен и с убытком в 489 тысяч в первом квартале 2019 года заняла второе место по убыточности среди аналогичных организаций по всей стране.

«Стоит отметить, что за все года существования Николаевской областной организации – это впервые такой впечатляющий размер убытков. Самую большую часть убытков обеспечила Николевская образцовая школа ОСО Украины», – сказано в письме.

Кроме того, они отмечают, что конфликт Шутяка с бывшим руководителем структурного подразделения ОСОУ Николаевской образцовой автошколы Василия Валенкова возник из-за личных интересов первого, а не интересов общества. В частности, авторы обращения приводят в пример контроль Шутяка над текстом ревизионной проверки деятельности Валенкова, расторжения договора аренды с ним и тому подобное.

Отметим, что выборы главы Николаевской областной организации ОСОУ состояться в четверг, 19 декабря, и члены организации обеспокоены возможной фальсификацией организации избирательного процесса и результатов этого голосования в пользу кандидатуры Шутяка. Хотя большинством голосов была утверждена еще одна кандидатура на эту должность.

Напомним, как в Николаевской образцовой автошколе ОСОУ в августе 2018 года уволили директора Василия Валенкова, а на это место назначили депутата Новоодесского горсовета Андрея Анкосси. Валенков в свою очередь заявил, что он не ожидал такого шага после стольких лет успешной работы.