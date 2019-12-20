Восьмилетний школьник снова заработал больше других блогеров на YouTube – $26 миллионов за год

Восьмилетний школьник Раян Каджи, который делает обзоры на YouTube, зарабатывает $26 миллионов в год. С таким заработком он уже второй год находится на первом месте в топ-10 блогеров.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Forbes».

Второе и третье места заняли соответственно блогеры Dude Perfect и Nastya, заработав в этом году $20 миллионов и $18 миллионов. Остальные из топ-10 получили совокупно $162 млн.

Заработки Раяна Каджи с канала Ryan's World в этом году оказались выше на $4 млн по сравнению с 2018 годом. Он ежедневно выпускает новое видео для своих 22,9 млн подписчиков. Ролики быстро набирают миллионы просмотров, а несколько превысили миллиард. Самое популярное видео на канале Раяна с 1,9 млрд просмотров длится 5 минут 56 секунд, где он бегает в саду вокруг надувной конструкции и достает пластиковые яйца с игрушками внутри.

Свой канал Раян Каджи начал в возрасте 3 лет, распаковывая игрушки на камеру. Сегодня он еще проводит научные эксперименты в своих видео. Он также вышел за рамки YouTube, выпустив линейку из 100 игрушек, одежды и других подобных товаров. Раян снимался в шоу на Nickelodeon и заключил договор со стриминговым сервисом Hulu.

Напомним, что самой высокооплачиваемой актрисой мира осталась Скарлетт Йоханссон.