Депутаты горсовета Николаева не продлили двум предпринимателям аренду земли в Соляных под строительство АЗС

Инициативная группа микрорайона В пятницу, 20 декабря, депутаты Николаевского горсовета отказали двум предпринимателям в продлении аренды земельных участков в микрорайоне Соляные для строительства АЗС.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 декабря, на аппаратное совещание пришли жители микрорайона Соляные в Николаеве и пожаловались на незаконное строительство автозаправочных станций возле их домов. В частности, они попросили горвласть не продлевать предпринимателям договор аренды земельных участков на 10 лет.

Депутат Игорь Концевой попросил внести в повестку дня «с голоса» два файла о том, чтобы отказать ФЛП Харламенко и ООО «Николаевский реабилитационный Центр-Буд» в продлении аренды земельных участков в микрорайоне Соляные, а именно проспект Героев Украины угол Новоодеской и ПГУ №11, под размещение там АЗС. Депутаты внесли два вопроса в повестку дня.

Позже депутаты безоговорочно поддержали данные вопросы.

Напомним, в марте 2013 году на проспекте Героев Сталинграда фирма «Николаевский реабилитационный центр-Буд»начала строительные работы на своем арендованном участке земли по строительству автозаправочной станции под окнами 13-этажного общежития. 11 марта возмущенные перспективой появления вместо зеленой зоны АЗС по соседству жители этого дома снесли строительный забор.

В июне стало известно, что Николаевский городской совет проиграл в Одесском апелляционном суде по вопросу размещения АЗС под общежитием Национального университета кораблестроения на проспекте Героев Сталинграда, 11.

В августе 2016 года в Николаеве около дома по проспекту Героев Украины, 11, вновь разгорелся конфликт между местными жителями и рабочими, которые принялись устанавливать забор вокруг участка, отведенного под строительство автозаправочной станции. Позже, мэр Александр Сенкевич заявил, что городская власть обязана подыскать компании, которая хочет построить АЗС на проспекте Героев Украины (Героев Сталинграда) альтернативные участки.