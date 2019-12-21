Николаевские десантники тренировались управлять бронетехникой на плаву – учения провели на Южном Буге

Николаевские десантники провели плановые занятия по вождению бронетехники на плаву.

Об этом сообщается на Facebook-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Подразделения бригады проверили готовность техники к преодолению водных преград с ходу методом «замачивания». На плаву проверялась колесная техника – бронетранспортеры БТР-80 и БРДМ-2. Колонна техники была развернута на берегу Южного Буга, также подготовили средства эвакуации техники и экипажей из воды на случай чрезвычайной ситуации.

На всех машинах были проведены необходимые работы по герметизации корпусов. Члены экипажей прошли соответствующее обучение и инструктажи. Во время движения машины на воде экипаж проверял герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролировал работу систем и механизмов.

Напомним, что ранее николаевские десантники стали лучшей бригадой среди десантно-штурмовых войск за 2019 год.