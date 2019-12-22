Джоан Роулинг снова стала первой в списке самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes

Джоан Роулинг вернула себе лидерство в списке самых высокооплачиваемых писателей мира по версии американского журнала Forbes. В 2019 году она получила доход в $ 92 миллиона.

Как объясняют в Forbes, «финансовым благословением» для писательницы стала пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В издании отмечают, что заработать большие суммы Роулинг удалось благодаря продаже ее книг и театральных билетов от постановки «Гарри Поттера» в США.

Второе место в списке занял победитель прошлого года, Джеймс Паттерсон, доход которого составил $ 70 миллионов. В 2018 году книга «Президент пропал», которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Бывшая первая леди Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $ 36 миллионов. Она и ее муж, бывший президент США Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $ 65 миллионов за две книги.

«Книга Барака Обамы еще не опубликована (ходят слухи, что она может выйти на выборах президента 2020 года), но успех автобиографии Мишель Обамы доказывает, что для издательства Penguin Random House заоблачный аванс, возможно, окупился», - отметили в Forbes.

Напомним, на аукционе в Великобритании первое издание бестселлера «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за 28,5 тысячи фунтов. С комиссией вышло 34, 2 тысячи фунтов (примерно 41 тысяча долларов).