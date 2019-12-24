Кабмин увеличил соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью с 2020 года

Правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

Так, размер пособия на одного человека составит более чем 1 тысяча гривен в месяц (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; а также более чем 3 тысячи гривен в месяц (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Кроме этого, на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, что комитет ВРУ по вопросам бюджета предлагал увеличить помощь при рождении ребенка в несколько раз.