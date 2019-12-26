Суд лишил родительских прав николаевца, который не заботился о своей дочери и не платил алименты

Ленинский районный суд Николаева удовлетворил иск гражданки П. о лишении родительских прав отца 9-летней Виктории.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Николаева.

Свои требования истица мотивировала тем, что ответчик уклоняется от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Мужчина не общается с ребенком, даже не видится с ней, не интересуется ее жизнью и интересами, не платит алименты, не оказывает материальной помощи на содержание дочери. Воспитанием ребенка занимается только мать.

Суд оценил все собранные по делу доказательства и пришел к выводу, что иск следует удовлетворить. Заочное решение суда еще не вступило в законную силу – его можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, что ранее в Николаеве на супругов-алкоголиков повторно подали иск о лишении родительских прав на 8-летнего сына.