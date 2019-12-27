В американском городе сняли запрет на снежки – в честь этого глава местной полиции попал снежком в голову мэру

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Горсовет Уосо в американском штате Висконсин принял поправки к постановлению 1962 года о запрете метать снаряды, исключив из перечня снежки.

Об этом сообщает «Лига.net».

Начальник городской полиции Мэтт Барнс в видеообращении объяснял, что запрет будет касаться только метания снежков в машины или людей, которые этого не хотят.

Внезапно глава муниципальной полиции развернулся и метко бросил снежок прямо в голову мэру, который перед этим сказал, что Уосо – «веселый город», и играл в снежки с полицейскими.

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Вадим Богданов

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русскийобщество