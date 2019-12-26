Кабмин выложил в открытый доступ строительный реестр ГАСИ с 2013 года

На портале открытых данных data.gov.ua выложили в свободный доступ строительные реестры Госархстройинспекции за 2013-2019 годы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

«Открыли 2013-2019 годы в формате csv. 31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристиках застройки и классе последствий, а также данные об адресе, кадастровом номере и многое другое... Все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль», - написал Федоров.

Он отметил, что качество данных реестра оказалось далеким от идеального.

«Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все самые плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных... И все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре», - написал министр.

Напомним, после запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре - всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.