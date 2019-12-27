Билл Гейтс стал «тайным Сантой» для пользовательницы соцсети – он прислал ей 41 подарок

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс стал «тайным Сантой» для 33-летней Шелби из штата Мичиган.

Об этом сообщает «Tjournal».

Cооснователь Microsoft с 2013 года становится «тайным Сантой» для одного из пользователей платформы «RedditGifts». И каждый раз того, кто ему попадается, называют «главным везунчиком Reddit».

В 2019 году Гейтсу достался пользователь с никнеймом szor, за которым скрывается Шелби. Девушка – одна из наиболее опытных участниц RedditGifts: рождественский обмен подарков стал для неё 95-м на платформе (помимо «Тайного Санты» там проводятся обмены по другим поводам). Поэтому, узнав, что ей привезли 37-килограммовую посылку, она сразу поняла – отправителем может быть кто-то из знаменитостей.

Всего Билл Гейтс отправил Шелби 41 подарок. Сооснователь Microsoft не просто выбрал случайные вещи, а подошёл к делу серьёзно: изучил профиль девушки, узнал её любимые книги, фильм и сериалы, отметил, что у неё был кот. Жительница Мичигана подробно описала все полученные подарки. В их числе:

- конструктор Lego с Хогвартсом из «Гарри Поттера»; - рождественский колпак в стиле «Гарри Поттера»; - несколько упаковок печенья Oreo и мятные шоколадки из Сиэтла; - плед в стиле игры The Legend of Zelda; - конструктор Lego с роботом R2D2 из «Звёздных войн»;

- несколько книг, которые понравились Биллу Гейтсу в 2019 году; - рукописная копия книги «Великий Гэтсби»; - множество сувениров на тему «Твин Пикса», включая копии сценариев и настоящую фирменную куртку, в которой ходили участники съёмочной группы по время второго сезона шоу; - пожертвование в фонд «Американская ассоциация сердца». В письме Гейтс объяснил, что сделал это в честь матери Шелби, умершей в марте 2019 года; - несколько подарков для кота.

Напомним, что в 2017 году Гейтс отправил многочисленные подарки девушке, которая увлекается кошками.