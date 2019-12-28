На Николаевщине начались масштабные учения десантников с боевыми стрельбами и применением авиации

В Николаевской области начался комплекс командно-штабных учений с обозначением войск и боевой стрельбой воинских частей и подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе командования десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

«Уже вскоре начнутся долгожданные Новогодние и рождественские праздники. В то время, когда вся страна готовится к новому, 2020 году, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают нести боевую службу. А украинские десантники повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и своего государства», – отметили в командовании ДШВ.

К этим учениям привлекаются авиация и транспортно-боевые вертолеты армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

По словам руководителя учений, основная цель комплекса учений заключается в усовершенствовании навыков командиров, штабов, начальников родов войск и служб в управлении подчиненными подразделениями, которые привлекаются на обучение в реальном времени.

Для осуществления управления подразделениями, в определенных районах в полевых условиях на подвижной базе развернуты пункты управления. Подразделения находятся в районах сосредоточения.

Во время данного обучения командиры штабы военных частей практически выполняют комплекс служебных обязанностей по реальному управлению подчиненными частями в соответствии с принятыми ими решений.

Также в ходе практических действий подразделений, в роли условного «противника» против десантников будут действовать подразделения «OPFOR» из числа определенных боевых подразделений десантно-штурмовой войск.

Начальник штаба - первый заместитель руководителя учения сообщил, что аппаратом руководства обучения и штабами подразделений будут отработаны вопросы планирования и применения подразделений в различных видах общевойскового боя и различных тактических действиях.

Напомним, как николаевские десантники тренировались управлять бронетехникой на плаву.