Автобусы «Николаевпасстранса» 31 декабря будут курсировать по маршрутам до полуночи

31 декабря автобусы КП «Николаевпасстранс» буду курсировать по своих маршрутах до полуночи.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил директор КП Алексей Ушаков.

— Предприятием было принято решение продлить проезд до полуночи, чтобы все могли добраться до места празднования Нового года, улицы Соборной, и разъехались к своим родным и друзьям, – сообщил директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков.

В свою очередь Александр Сенкевич добавил, что маршрутные такси в городе будет работать всю ночь.

— Коммунальный транспорт тоже не может ездить пустым. У кого будет необходимость доехать, куда нужно, может воспользоваться маршрутками. Они продолжают курсировать всю ночь, – сообщил городской голова.

Алексей Ушаков Александр Сенкевич

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич после вопроса корреспондента «Преступности.НЕТ» поручил директору КП «Николаевпасстранс» Алексею Ушакову рассмотреть возможность работы автобусов предприятия в новогоднюю ночь.