«Вот как жить?»: Жительница Николаева рассказала, как отпугнула похитителей пластмассовых мальчиков на пешеходных переходах

В Николаеве неизвестные пытались похитить фигурки пластмассовых мальчиков, которые выставляют у пешеходных переходов для водителей.

Об этом сообщила местная жительница Ирина Ярошевская, которая и отпугнула воров.

Инцидент произошел вечером, на проспекте Мира, в районе остановки Театральной. Свидетельница рассказывает, что, припарковав свой автомобиль вместе с мужем у супермаркета, увидела, как трое мужчин пытаются унести пластмассовых мальчиков. Женщина посигналила, грабители испугались и убежали.

«Вечер. Проспект Мира. Едем с мужем из супермаркета. На переходе к Новусу поставили не так давно пластмассовых мальчиков ( они по всему городу). для внимания водителей. Радуемся цивилизации. Но не тут-то было! 21.30. достаточно освещенный проспект трое мужчин, с виду нормальных, пытаются подрыть и унести их. Мы громко посигналили (не было телефона сфоткать), поставили машину и побежали к месту похищения мальчиков-указателей, дабы прогнать уродов! Уже стояла полиция, мужиков-похитителей не было. Мальчики спасены! Надолго ли? Вот как жить?» – пишет Ирина Ярошевская.

Напомним, в Лондоне из Даличской картинной галереи грабители пытались похитить два полотна Рембрандта, но их спугнула полиция.