В Николаевское СИЗО заключенному пыталсь передать спиртное в бутылке из-под минеральной воды

В четверг, 2 января, одному из заключенных в «Николаевский следственный изолятор» пытались передать пластиковую бутылку объемом 0,33 литра с прозрачной жидкостью со специфическим запахом неизвестного происхождения.

Об этом сообщается на Facebook-страничке Николаевского СИЗО.

Так, в 15:30 в ходе отработки оперативной информации младший инспектор отдела режима и охраны при досмотре передачи, которую передавал гражданин П. на имя заключенного С., обнаружил и изъял пластиковую бутылку объемом 0,33 л с прозрачной жидкостью со специфическим запахом неизвестного происхождения.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП Украины в Николаевской области. Указанное запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в НИЭКЦ.

Данный случай зарегистрирован в журнале единого учета, собранные предварительные материалы направлены в территориальный отдел полиции.

Напомним, как в Николаевском СИЗО в посылках нашли дрожжи, которые прятали в пирожки и в сахар, и каннабис.