В Google разработали нейросеть, которая может находить раковую опухоль на рентгене

Фото: Dr P. Marazzi / SCIENCE PHOTO LIBR / PMA / Science Photo Library / AFP / East News В Google разработали нейросеть, способную находить раковую опухоль на рентгене.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT.

Нейросеть определяет раковые образования точнее, чем врачи-рентгенологи, поэтому в компании надеются, что через несколько лет их разработку начнут использовать в больницах.

Специалисты Google разработали нейросеть, способную определять раковую опухоль груди на рентгеновских снимках точнее, чем врачи. Исследователи использовали маммограммы более чем 76 тысяч британских и 15 тысяч американских женщин, чтобы научить нейросеть распознавать злокачественные опухоли. Готовую модель протестировали на 28 тысячах рентгеновских снимков.

В процессе тестирования благодаря нейросети количество ложных отрицательных диагнозов в США снизилось на 5,7%, а ложных положительных — на 9,4%. В Google надеются, что в будущем технология найдет применение в больницах. При этом она все равно не заменит рентгенологов: нейросеть будут использовать параллельно — для подтверждения диагнозов.

Ранее сообщалось, что журнал «New Scientist» опубликовал список значимых открытий за 10 лет.