За последние 70 лет в космосе по неизвестным причинам исчезли около 100 звезд

Астрономы сравнили звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах прошлого века с теми, что были составлены в наши дни. Оказалось, что около 100 звезд, которые были на древних картах просто исчезли.

Об этом заявила международная исследовательская группа, пишет Астрономический журнал.

Ученые выдвинули несколько предположений о причинах такой аномалии. Некоторые из них считают, что исчезновение звезд можно объяснить обычными природными явлениями. Например, неудачным перерождением в сверхновые звезды или поглощением их черными дырами. Также есть предположение, что они могли изменить положение и удалиться.

Другие отмечают, что выявленных аномалий слишком много, чтобы объяснить таким образом все пропавшие звезды. К тому же ни одна из пропавших звезд не проявляла признаки перерождения ни в сверхновую, ни в нейтронную звезду.

Ища альтернативное объяснение обнаруженной аномалии, некоторые ученые предположили, что пропавшие «звезды» могут быть реликтами технологически развитых цивилизаций.

Еще часть исследователей говорит, что большая часть пропавших звезд, скорее всего, просто перешла на следующие этапы своего жизненного цикла. И этот факт вполне может стать интересной темой для будущих исследований.

Напомним, как ранее астрономы обнаружили в Млечном Пути новую черную дыру, существование которой считали невозможным.