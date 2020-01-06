На Южно-Украинской АЭС возобновили работу энергоблока №3

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Как известно, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в 05:04 4 января был отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты.

При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

«6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - добавили в НАЭК.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в Южноукраинске прошли общественные слушания по вопросу продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской атомной электростанции. ЮУАЭС-3 - уже одиннадцатый атомный энергоблок в Украине, ресурс которого будет продлен.