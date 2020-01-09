В Японии намерены построить «город будущего» – на его жителях будут тестировать новые технологии

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Японская компания «Toyota» планирует возвести у подножия горы Фудзи поселение будущего с роботами и беспилотными авто.

Об этом сообщает «Naked Science» со ссылкой на «The Verge».

Строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса. Это не будет городом в обычном смысле слова: Woven City станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий.

В «городе будущего» весь транспорт будет беспилотным, а дома – «умными», с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов.

Площадь Woven City составит порядка 175 акров (чуть более 70 гектаров), а число жителей – около 2 тысяч, включая сотрудников «Toyota» и их семьи. При этом поселение будет чем-то похоже на советские закрытые города: обитатели Woven City должны будут подписать что-то вроде соглашения о неразглашении.

Само название поселения – «Тканый город» – выбрано не просто так. Это отсылка к трем различным типам улиц, которые будут переплетаться в городе: дорогам для автомобилей, проездам для велосипедов и мотороллеров, а также пешеходным променадам. Расположится город неподалеку от горы Фудзи, на участке земли, который уже принадлежит «Toyota».

Напомним, что ранее американская фирма продала первых человекоподобных роботов Digit.

Вадим Богданов

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русскийобщество