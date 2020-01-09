Маленькой дочке офицера спецназа николаевской полиции нужна помощь в сборе денег на пересадку печени от отца

Маленькой дочке офицера спецподразделения «КОРД» ГУНП в Николаевской области нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке печени.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.
Напомним, что 11-месячная Дарья Калыш находилась в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли.
Благодаря собранным неравнодушными людьми деньгам, родители смогли транспортировать её в турецкую клинику. Там врачи провели необходимые исследования и предложили трансплантацию печени от донора-родственника, донором станет папы девочки.
На операцию необходимы 70 тысяч евро и 7 тысяч 500 евро на лекарства и сопутствующие потребности.
Малышка сильная, как ее папа, и мы очень просим вам помочь ей победить в этой борьбе за жизнь. Будем бесконечно благодарны за любую посильную помощь, цена невыпитой чашки кофе и невыкуренной пачки сигарет может действительно стать ценой жизни…
Реквизиты для помощи:
Карта Приват Банка: 4149 4991 1764 7717 (Калыш Анна Николаевна - мама)