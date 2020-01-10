Брошенным в Киеве шести тиграм нашли новые дома

В Киеве брошенным прежним хозяином шести тиграм нашли новые дома.
Об этом сообщила зоозащитница Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook.
Напомним, что в конце декабря в Киеве в заброшенных вольерах нашли шесть тигров, которых владелец оставил на произвол судьбы.
«Сегодня все тигры уезжают по своим новым домам. Я хочу сказать спасибо Фельдман Экопарку и лично Александру Борисовичу, Наталье Поповой и ее приюту для диких животных, Михаилу Пинчуку и Зоопарку 12 месяцев - именно туда сегодня Хозяин животных добровольно передал тигров», - говорится в сообщении.
Также женщина поблагодарила полицейских и волонтёров, которые помогали и поддерживали животных.
Ранее сообщалось, что австралийский бездомный потерял ручную крысу – полиция разыскала её и вернула владельцу.