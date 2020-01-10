Брошенным в Киеве шести тиграм нашли новые дома

В Киеве брошенным прежним хозяином шести тиграм нашли новые дома.

Об этом сообщила зоозащитница Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что в конце декабря в Киеве в заброшенных вольерах нашли шесть тигров, которых владелец оставил на произвол судьбы.

«Сегодня все тигры уезжают по своим новым домам. Я хочу сказать спасибо Фельдман Экопарку и лично Александру Борисовичу, Наталье Поповой и ее приюту для диких животных, Михаилу Пинчуку и Зоопарку 12 месяцев - именно туда сегодня Хозяин животных добровольно передал тигров», - говорится в сообщении.

Также женщина поблагодарила полицейских и волонтёров, которые помогали и поддерживали животных.

Ранее сообщалось, что австралийский бездомный потерял ручную крысу – полиция разыскала её и вернула владельцу.