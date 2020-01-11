Песни и пляски: на Соборной весело «заиграли рождественские звезды»

Суббота, 11 января выдалась весьма веселой на Соборной площади. Николаевские областные коллективы народного творчества устроили настоящий праздник с песнями, плясками и народным гулянием.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Возле главной новогодней елки города соорудили сцену, на которой выступили областные народные коллективы, а также сольные исполнители. Таким образом Николаевское городское и областное управления культуры поздравили николаевцев и гостей города с рождественскими праздниками.

Торжество «Весело сияют рождественские звезды» собрало на главной площади города не только народные коллективы из разных районов, но и николаевцев всех возрастов. Многие прохожие не отказали себе в удовольствии сфотографироваться с исполнителями на фоне новогодних украшений, которые скоро уберут.

Напомним, как главный патрульный Николаевщины Данила прокатил юных горожан на служебном кроссовере по случаю Рождества.