Мэр Николаева считает, что в управлении транспорта «завелись кроты», которые «сливают» информацию о предстоящих проверках

В понедельник, 13 января, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что в управлении транспорта Николаевского городского совета происходит утечка информации касательно намечающихся проверок перевозчиков.

Такие выводы мэр сделал в ходе аппаратного совещания, когда начальник управления транспорта Дмитрий Попов предоставил фотоотчет по проверке санитарного состояния конечных остановок маршрутных такси, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Дмитрий Попов отметил, что проверяли не только четыре маршрута, касательно которых давалось поручение, а и другие. По словам чиновника, «картина не плачевная».

— Санитарное состояние на конечных остановках перевозчиками поддерживается. Но, есть некоторые недочеты и недоработки - это касается того, где находятся конечные остановки и бывает массовое скопление людей. Например, это Намыв, железнодорожный вокзал, Сортировка, - отметил Дмитрий Попов.

При этом, Александр Сенкевич увидев фотографии не поверил в подлинность этих фотографий.

— Эти фото из разряда: « — Алло, маршрутчики, мы едем вас проверять. — Через сколько вы будете? — Через 20 минут. — Нет, приезжайте завтра». Я не верю, что там такая чистота, - недоумевал мэр

Однако, начальник управления транспорта уверял, что фотографии реальные и действительно, многие диспетчера поддерживают чистоту и порядок на своей территории. Также он добавил, что он не преследовал цели, что-либо утаить ил скрыть недочеты каких-то перевозчиков. При этом, один из чиновников поинтересовался, почему не сфотографировали немного дальше, где «маршрутчики» выкидывают мусор в неположенном месте.

— Вижу, что у вас есть утечка информации. То, что я вижу, когда иногда туда подъезжаю, очень отличается от того, что я только что видел на фото. Я понимаю, что вы подготовились к проверке, но (департамент противодействия коррупции, - ПН) сделайте налет. Будем искать крота в вашем управлении (управлении транспорта, - ПН), - заявил Александр Сенкевич.

Поэтому Александр Сенкевич дал поручение директору департамента противодействия коррупции Андрею Ермолаеву и его подчиненным при выезде на демонтаж каких-либо конструкций периодически заезжать на конечные остановки и делать фотографии санитарного состояния.

Напомним, как в Николаеве не выпустили на рейс две «маршрутки» - №1 и №52, которые находятся в ужасном санитарном состоянии.