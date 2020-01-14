Заключенным в тюрьме Индианы за хорошее поведение позволяют завести кота из приюта

В тюрьме Индианы преступникам за хорошее поведение позволяют завести кота.

Об этом пишет TJ. В 2015 году исправительное учреждение Пендлтон в Индиане объявило о сотрудничестве с Лигой защиты животных (APL). Вместе они запустили программу F.O.R.W.A.R.D. — «Реабилитация кошек и правонарушителей с любовью, исправлением и преданностью». И в рамках этой инициативы заключённым действительно разрешается проводить время с кошками.

Многие кошки в приютах растут в условиях изоляции, что зачастую делает их враждебными по отношению к людям. Следовательно, их шансы получить новый дом уменьшаются. Чтобы помочь кошкам снова доверять людям, заключённые кормят их, ухаживают и убирают за ними. Получается обоюдное сотрудничество: кошки с людьми становятся добрее, как и заключённые с питомцами.

Для кошек в одном из отсеков учреждения Пендлтон сделали специальный приют. К осени 2019 года там проживают уже 27 кошек. Они не принадлежат заключённым — в любой момент их могут забрать новые хозяева. Но до тех пор за каждым животным закреплён конкретный человек.

Получить доступ к котам может каждый правонарушитель с хорошим поведением в тюрьме, даже убийца. Сержант Дженнифер Райнхарт, руководитель программы, отмечает, что видит изменения в поведении заключённых, которые приучаются каждый день о ком-то заботиться и нести ответственность. «Думаю, это помогает им понять, какими людьми они хотят быть, чтобы перенести этот опыт после выхода на свободу», — говорит она.

«Думаю, я сижу тут с кошками, потому что это будто мой второй шанс, второй шанс стать другим человеком», — считает Джонатон Типсон. С ним соглашается Брайан Харпер: «Я сделал множество ошибок в жизни, так что пытаюсь делать что-то хорошее. А помощь кошкам кажется правильным поступком».

«Иронично, но кошкам пришлось попасть в тюрьму, чтобы получить большую свободу», — подмечает другой заключённый. Потому что это всё-таки взаимовыгодный процесс.

В 2020 году программе исполняется пять лет. За это время некоторые кошки действительно забирали в новые семьи. Некоторые из хозяев — как раз бывшие заключённые.