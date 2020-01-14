Николаевец пожаловался, что в центре города месяц течет канализация - Коренев заявил, что проблема в несанкционированной врезке

Житель Николаева пожаловался, что в центре города, на улице Московская, 13 более месяца течет канализация, однако никто не спешит ее ремонтировать.

Об этом он написал в группе «Contact Center при Николаевском городском совете».

«Канализация течет уже месяц и никому нет дела. Просто позор, центр города Московская, 13», - написал мужчина, опубликовав соответствующие фото. В комментариях к посту, пользователь КП «Николаевводоканал» отметил, что поврежден канализационный выпуск из дома, но он не находится на балансе предприятия, поэтому ремонт должна выполнить компания, которая обслуживает дом. «Я позвонил в управляющую компанию. Там сказали, что они поменять трубу могут, но неизвестен подрядчик который там плитку укладывал. Фото, что подрядчик трактором разломал трубу есть. Справедливо будет, если местная власть потребует от подрядчика снять плитку, управляющая компания поменяет трубу и подрядчик снова положет плитку», - сообщил пользователь Максим Завтура. Данный вопрос поднял мэр Александр Сенкевич на аппаратном совещании в понедельник, 13 января. В частности, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что там выявлена несанкционированная врезка в канализацию.

— Думаю, что на протяжении недели все устраним, - отметил чиновник.

Мэр Сенкевич заявил, что нарушителей необходимо по максимуму штрафовать за несанкционированную врезку, а также брать с них плату за выполненные работы по устранению утечки.

Напомним, как в Николаеве по улице Андрея Балагана угол улицы Баштанской прорвало трубу водопровода.