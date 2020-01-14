В Николаеве детям погибших десантников вручили рождественские подарки

В Николаеве дети погибших военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады получили новогодние и рождественские подарки от сверстников из украинской диаспоры из Лондона – от членов Союза Украинской Молодежи в рамках акции «Теплом согреем сердца».

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

Активисты николаевской ячейки СУМ провели для самых маленьких участников праздника небольшой мастер-класс по изготовлению игрушечных «самолетиков».

На мероприятии присутствовали члены семей погибших военнослужащих и их дети (до 14 лет), представители структуры морально-психологического обеспечения подразделений. Представители воинской части выразили благодарность активистам СУМ за неравнодушие, за волонтерство и проведение благотворительной акции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники стали лучшей бригадой среди ДШВ за 2019 год.