Парижские музеи выложили в открытый доступ 100 тысяч произведений искусства - у них ушло на это три года

В организацию входят 14 учреждений культуры, в том числе Малый дворец и Музей Карнавале. В электронном виде теперь представлены работы Рембрандта, Гюстава Курбе, Эжена Деклакруа, Клода Моне и других знаменитых художников.

Все изображения в архиве «Музеев Парижа» доступны без каких-либо технических, юридических или финансовых ограничений. Посмотреть произведения можно по ссылке. Чтобы найти нужную работу, следует выбрать автора, тематику или музей в выпадающем списке слева или ввести запрос в поисковой строке.

Ранее сообщалось, что в Лондоне арестовали посетителя галереи, который повредил картину Пикассо.