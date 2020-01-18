Николаевец возмутился, что в его дворе поставили будки – шум от торговли и техники мешает местным жителям

В Николаеве во дворах домов №14Б, 14А и 16 по проспекту Мира установили будки, которые могут занять детскую площадку.

Об этом говорится в письме местного жителя, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Судя по сообщению, киоски поставил один из местных жителей. В сентябре другие жильцы уже обращались в администрацию Ингульского района по этому поводу, однако чиновники не дали детальных разъяснений по этому поводу – только отметили, что проверят законность размещения будок.

«Бездействие местных властей заставляет жителей терпеть дискомфорт, а у детей забирают последний кусок детской площадки. Эту площадку могут в ночное время уничтожить и поставить на это место еще одну будку. Люди возмущены такими действиями сожителя, который строит во дворе овощную базу из своих будок – в ночное время завозит и рано утром вывозит свою продукцию на продажу. Постоянный гул его машин, стук дверью, а в летнее время даже окна и балкон открыть невозможно из-за вони и угарного газа от его машин. Все это оказывается в квартирах жителей домов», - говорится в письме.

Ночью 17 января во двор пригнали кран, чтобы сместить одну будку вправо и установить рядом другую.

«Изначально тут находилось три небольших будки. В этом году выстроили еще одну и три из них перевезли в другой конец двора к частным домам», - уточнил местный житель.

Напомним, что ранее в Николаеве на улице Строителей снесли незаконные киоски, где торговали полуфабрикатами и обустроили «наливайку».