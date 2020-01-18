У жителя Николаевщины изъяли более килограмма каннабиса, который он хранил для себя

Правоохранители Новобугского отдела полиции установили, что 44-летний житель райцентра сохраняет наркотическое вещество.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения полиции Николаевской области.

Во время санкционированного обыска в доме хозяина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, правоохранители изъяли более килограмма вещества растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Каннабис был рассортирован в пакеты и полимерные ведра.

По словам злоумышленника, наркотики он хранил для собственного употребления.

Все изъятое правоохранители направили на исследование.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине задержали подозреваемого в торговле наркотиками – у него изъяли два килограмма каннабиса.