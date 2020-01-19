Нидерландский искусствовед нашёл похищенную рукопись 15 века, которая оценивается в более $1 миллиона

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на The Times.

Арт-детектив нашел рукописную копию сборника стихов персидского поэта Дивана Гафиза, который жил в 14 веке. Книга, датированная 1462-1463 годами, покрыта золотом. Ее похитили из коллекции иранского коллекционера Джафара Газе в Германии после его смерти в 2007 году.

Чтобы ее найти, детектив потратил более 10 лет и объездил несколько стран. Его расследование завершилось в Лондоне, где в конце 2019 года книгу Бранду передал через посредника последний ее владелец. Теперь детектив планирует передать находку немецким правоохранителям.

The Times также отмечает, что параллельно с Брандом сборник искали иранские правоохранители. По словам детектива, они звонили его ассистентам и требовали предоставить всю известную информацию.

Ранее сообщалось, что в Италии садовник случайно нашел украденную картину стоимостью 60 миллионов евро.