Заключённые спят по очереди, а в окнах нет стёкол: В Киевском СИЗО обнаружили нарушения

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека совместно с представителями общественной организации «Украинский центр предотвращения пыток» проинспектировали Киевский следственный изолятор и выявили ряд нарушений.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса омбудсмена.
«В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеются конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам», — говорится в сообщении.
В большинстве камер нет надлежащего искусственного освещения, вентиляции, бачков для питьевой воды, их окна чрезмерно зарешеченные, а стены покрыты грибком. Также в некоторых камерах нет стекла в окнах и не работает отопление, из-за чего заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде.
В Офисе подчеркнули, что работники СИЗО уже устранили эти нарушения. Также сообщается, что не у всех заключенных есть кровати, поэтому они спят по очереди, или на полу. А работники учреждения не выдают одеяла и подушки, которых достаточно на складе, «рекомендуя» родственникам заключенных передавать в учреждения собственные.
«Также во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении», — отмечается в сообщении.
В Офисе омбудсмена отметили, что о выявленных нарушениях сообщат в Министерство юстиции Украины, Офис генпрокурора и другие органы власти.
Ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО в посылках нашли дрожжи, которые прятали в пирожки и в сахар, и каннабис.