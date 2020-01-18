Заключённые спят по очереди, а в окнах нет стёкол: В Киевском СИЗО обнаружили нарушения

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса омбудсмена.

«В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеются конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам», — говорится в сообщении.

В большинстве камер нет надлежащего искусственного освещения, вентиляции, бачков для питьевой воды, их окна чрезмерно зарешеченные, а стены покрыты грибком. Также в некоторых камерах нет стекла в окнах и не работает отопление, из-за чего заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде.

В Офисе подчеркнули, что работники СИЗО уже устранили эти нарушения. Также сообщается, что не у всех заключенных есть кровати, поэтому они спят по очереди, или на полу. А работники учреждения не выдают одеяла и подушки, которых достаточно на складе, «рекомендуя» родственникам заключенных передавать в учреждения собственные.