В Китае зарегистрировали уже 62 случая заболевания неизвестным видом пневмонии

В Китае зарегистрировали еще 17 случаев заболевания на неизвестную форму пневмонии, таким образом, количество заболевших возросло до 62.

Об этом сообщает УНН.

«Китай сообщил в воскресенье о 17 новых случаях неизвестного вируса, похожего на пневмонию. Среди них - трое больных в тяжелом состоянии, что усиливает страхи накануне китайского Нового года, когда сотни миллионов людей будут передвигаться по стране», - говорится в сообщении.

Сообщается, что до сих пор факт передачи вируса от человека человеку не подтвержден, однако медики его не исключают.

«Из 17 новых случаев в городе Центрального Китая - Ухань, который считается эпицентром вспышки, трое были охарактеризованы как тяжелые, из которых двое пациентов были в критическом состоянии, чтобы их перевозить. Инфицированным - от 30 до 79 лет. Сейчас вирус заразил 62 человек в Ухане, сообщили в местной власти, 8 из них в тяжелом состоянии. 19 человек вылечились, и их выписали из больницы, а остальные остались в карантине и получают лечение», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местная власть начала исследования среди местного населения, чтобы выявить инфицированных пневмонией. Британские ученые считают, что количество инфицированных может быть ближе к 1700.

Сообщается, что в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях Гонконга установили инфракрасные термометры для измерения температуры путешественников из материкового Китая и для того, таким образом контролировать распространение болезни по материку.

«Пассажиров с лихорадкой регистрируют, дают маски и доставляют в медицинские учреждения, где было проведено почти 300 тысяч замеров температуры тела», - сообщили в СМИ.

Напомним, а Демократической Республике Конго в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола.