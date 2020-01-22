В столичном ресторане нардеп Кива устроил драку с посетителем заведения

В киевском ресторане 22 января возник конфликт между народным депутатом Ильей Кивой и посетителем заведения. После попытки Кивы ударить соперника, мужчина кулаком въехал в голову нардепа.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Новина».

Камеры наблюдения зафиксировала, как Кива с группой людей сидит за столом. Из-за соседнего столика встает компания и направляется к выходу. В один из моментов, уходящий мужчина разворачивается и несколько секунд он и Кива смотрят друг на друга, возможно, они начали что-то говорить.

Потом нардеп встает со стула и идет к посетителю. Когда он сблизился с мужчиной, то попытался ударить его в голову своей головой. Сразу же после этого соперник Кивы нанес последнему кулаком удар в голову – депутат от него резко пошатнулся на несколько шагов назад.

Через несколько секунд после начала драки в зал забежали несколько мужчин, которые начали задерживать оппонента Кивы.

В Telegram-канале пишут, что Кива якобы встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Второй участник конфликта – некий Михаил Майнман.

Напомним, как нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной.