NASA выбирает имя для нового марсохода – среди вариантов Смелость, Упорство и Изобретательность

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) составило шорт-лист имен для нового марсохода – его запустят в 2020 году.

Об этом сообщает «Медуза».

Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019 ученики всех возрастов – от младшей школы до 12 класса – представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов. Среди них, например, Courage («Смелость»), Tenacity («Упорство»), Ingenuity («Изобретательность»).

Имена марсоходов NASA – это традиционно существительные. На русский язык названия роверов обычно не переводят: журналисты так и пишут – ровер Curiosity или марсоход «Кьюриосити».

Выбрать имя нового марсохода из девяти вариантов можно на сайте миссии до 27 января. Под каждым именем – эссе школьника, предложившего его. Вот, к примеру, что пишет Тори Грей из штата Луизиана про имя Courage: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход – олицетворение смелости».

«Названия прошлых марсоходов – это качества, которыми обладают люди <…> Но если роверы должны обладать такими же качествами, то мы упустили самое главное. Настойчивость <…> Мы встретим много неудач на пути к Марсу. Однако мы можем проявить настойчивость», - поясняет про вариант Perseverance Александр Мэтер из Вирджинии.

Когда опрос закроют, девять школьников обсудят предложенные ими варианты с астронавтом NASA Джессикой Уоткинс, «водителем» нового марсохода Ником Уилтси и с Кларой Ма, которая в 2009 предложила для нового тогда марсохода имя Curiosity.

Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем ровера, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020. Пока что безымянный ровер будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты, марсоход оснащен буром, он также будет складывать в «тайник» образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA. Кроме того, аппарат будет изучать условия окружающей среды на Марсе – для потенциальной программы колонизации планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании открыли «экспедиции на Марс» - туристы смогут оказаться на «красной планете», не вылетая в космос.