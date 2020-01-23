Военкоматы не будут ловить призывников на улицах и дискотеках, - министр обороны Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк пообещал насильно не вылавливать призывников на службу в армию на улицах и в клубах.

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.

- Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные поводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность, - отметил Загороднюк.

Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20-ти лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

Минобороны внедрило призыв с 18-ти лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19-ти лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20-ти лет.

- Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти – добровольно, - добавил Загороднюк.

Министр отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

Кроме того, призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

- У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках, - отметил Загороднюк.

Напомним, 16 января Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве в 2020 году. Призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет. Однако весенний призыв еще пройдет по старым правилам.