Работы стоят и мы ничего не можем делать, - директор николаевской «Сказки» просит почти ₴3 миллиона на завершение реконструкции корабля

Директор детского развлекательного городка сказка Наталья Дымчишина обратилась к членам постоянной депутатской комиссии по гуманитарным вопросам с просьбой согласовать выделение 2,7 миллиона гривен на завершение реконструкции корабля.

Об этом речь шла в четверг, 22 января, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Натальи Дымчишиной реконструкция корабля началась еще в 2017 году и за это время на него потратили 3,4 миллиона гривен. Также она отметила, что городок «Сказка» обращался к горсовету с просьбой учесть необходимые 2 миллиона 749 тысяч 486 гривен при формировании бюджета города на 2020 год, однако этого не произошло.

— Если проект и дальше будет лежать и его не будут реализовывать, то мы нарушим сроки договора, и плюс, это будет новая корректировка (проекта, – ПН), потому что меняются цены на материалы, зарплата меняется. Просто останутся стоять заборы и проект уйдет на новую корректировку. Денег на сегодня у нас нет. Работы стоят, заборы стоят и мы ничего делать не можем. Хотя тендер уже проведен на общую сумму. То есть, как только выделяются деньги, мы тут же продолжаем работы, – сообщила Наталья Дымчишина.

Депутат Наталья Манзюк предложила поддержать просьбу директора детского городка и обратиться с этим вопросом на бюджетную комиссию с просьбой найти в бюджете необходимые средства. Ее предложение поддержали все члены комиссии.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что реконструкцию кафе в детском городке «Сказка» затягивает подрядчик «Антарес-БУД».

После чего, фирма ООО «Антарес-БУД», выступающая подрядчиком в ремонте павильона-кафе в детском городке «Сказка» заявила, что не может начать новые работы по ремонту, поскольку на их проведение все еще не подписан договор, а корректировка проекта проходила практически год.

Отметим, что ранее сообщалось, что стоимость переделки кафе в культурно-игровой павильон составляет 5,8 миллиона гривен.

Позже директор детского городка и подрядчик обещали в мае открыть реконструированное кафе в николаевской «Сказке», но со старым амфитеатром.

В сентябре 2019 года в Николаевском детском городке «Сказка» открыли площадку с каскадным фонтаном. Проект был реализован с 2017 по 2019 год, его стоимость составила 2,5 миллиона гривен. Все работы проводило предприятие ООО «Антарес-Буд».